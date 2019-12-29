Главного редактора Sputnik Турция задержали

Полиция пришла в офис издания в Стамбуле.

Полиция Турции задержала в Стамбуле главного редактора новостного агентства Sputnik Турция Махира Бозтепе. Об этом сообщила главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Она также сказала, что трое журналистов издания не выходят на связь со ночи 29 февраля. В Sputnik Турция сообщили, что их сотрудников задержали за профдеятельность.

По данный турецкой газеты Sozdzhu, поводом для задержания стала публикацией на сайте агентства статьи "Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции".

Видео: Twitter / Маргарита Симоньян