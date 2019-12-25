Главного инженера водоканала в Таганроге задержали по делу о гибели рабочих

ТАСС: специалиста местного водоканала задержали 24 мая.

Главного инженера водоканала в Таганроге 24 мая задержали по делу о гибели 11 рабочих. Об этом журналистам ТАСС рассказал собственный источник в правоохранительных органах. Сведения подтвердил глава местного "Водоканала" Евгений Плетменцев.

По делу задержан главный инженер водоканала. источник агентства

Напомним, что днем трагедия произошла в регионе из-за ЧП на очистных сооружениях днем 21 мая. На объекте в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошел выброс метана. Изначально погибли 10 человек, еще 8 были госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался в больнице.

Власти выделили около 16 млн рублей семьям погибших и пострадавшим при ЧП под Таганрогом.

Фото: Следственный комитет России