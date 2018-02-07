Одиннадцатый рабочий скончался в больнице.

Число погибших при проведении работ на очистных сооружениях под Таганрогом выросло до 11. Об этом журналистам ТАСС сообщил глава местной администрации Андрей Лисицкий. Ранее в СМИ заявляли о десяти жертвах трагедии. Однако еще один человек скончался в больнице. Он пострадал во время ЧП на очистных сооружениях днем 21 мая.

Один человек скончался в больнице. источник агентства

Напомним, что ЧП зафиксировано на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Ранее было известно о семи погибших, но официально власти Таганрога подтвердили гибель только четырех человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований к безопасности работ. К 18 часам вечера пятницы специалисты завершили поисковые работы. Тела всех погибших были подняты на поверхность. Известно, что сотрудники погибли во время ремонта водопроводных и канализационных коллекторов. Опасность таких мероприятий заключается в том, что на объектах наблюдается высокая концентрация азота, сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака и других газов. В настоящее время в городе жарко, а высокая температура воздуха усиливает образование и накопление ядовитых веществ в резервуарах.

Фото: Telegram/Mash.