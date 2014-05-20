Позже женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию.

В Таганроге чиновница пригрозила таксисту проблемами за плохую поездку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На опубликованном видео девушка выразила недовольство тем, что водитель такси якобы говорил с ней на повышенных тонах. Вместе с чиновницей в машине также находился ее ребенок. Чиновница попыталась угрожать водителю своим статусом и связями с полицейскими Таганрога. Также она оскорбляла мужчину нецензурными словами.

Также сообщается, что после того, как видео появилось в соцсетях, женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержан пассажир такси, который не заплатил за проезд и ограбил водителя.

Видео: Telegram / Baza