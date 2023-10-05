В Москве задержан пассажир такси, который не заплатил за проезд и ограбил водителя

Мужчина смог похитить у водителя свыше 70 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска российских правоохранительных органов по Красносельскому району города Москвы задержали 24-летнего мужчину, который подозревается в грабеже водителя такси. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления из пресс-службы МВД РФ. По предварительным сведениям известно о том, что пассажир доехал с потерпевшим до адреса по Сретинскому переулку, где отказался платить за поездку. Шофер вышел из транспортного средства и открыл заднюю дверь машины. Он потребовал осуществить оплату своей услуги. Между оппонентами возникла потасовка, во время которой злоумышленник открыто похитил из кармана брюк шофера наличные средства. В общей сложности ущерб составил более 70 тысяч рублей. Все денежные средства вор потратил.

По данному факту следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ. пресс-служа МВД РФ

В настоящее врем фигурант расследования отправлен под стражу.

В Башкирии самосвал попал под тепловоз.

Фото и видео: МВД Медиа