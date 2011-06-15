Власти Таганрога подтвердили гибель четырех человек.

В Ростовской области в канализационном коллекторе погибли семь рабочих. Об этом журналистам ТАСС сообщил собственный источник в экстренных службах по региону. Трагедия произошла в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. В момент гибели мужчины занимались работой на очистительных сооружениях. Двоих людей разыскивают специалисты.

Всего девять человек, из них семеро погибших. источник агентства

Госпитализированы в больницу Таганрога пятеро человек. Мэр города Андрей Лисицкий уточнил, что состояние пострадавших оценивается как различной степени тяжести. В ГУ МЧС объяснили, что получили сведения об оставлении сотрудников коллектора. К месту происшествия были стянуты газодымозащитные службы. Прокуратура региона ведет проверку.

На данный момент власти Таганрога официально подтвердили гибель четырех человек на очистных сооружениях. Остальные сотрудники насосной станции сырого осадка (пять человек) находятся в реанимационном отделении. По остальным людям данные уточняются.

Израиль и Палестина договорились о перемирии и подвели итоги конфликта.

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