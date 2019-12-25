Также средства выделены предприятием "Водоканал".

Власти выделили около 16 млн рублей семьям погибших и пострадавшим при ЧП под Таганрогом. Об этом сообщили представители пресс-службы губернатора Василия Голубева. Чиновник подписал распоряжение о выделении из бюджета региона около 15,9 млн рублей материальной помощи. Средства получат родственники рабочих, которые оказались в опасности при выбросе метана на очистных сооружениях в Неклиновском районе. Жертвами стали 11 человек, еще семеро пострадали.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 22 мая, распоряжение о выделении на эти цели из резервного фонда регионального правительства почти 15,9 млн рублей. пресс-служба правительства Ростовской области

Напомним, что авария на очистном сооружении произошла 21 мая. Руководство МУП "Управление "Водоканал" Таганрога направило членам семей 11 погибших работников предприятия по 1 млн рублей. Пострадавшим во время ЧП будет перечислено от имени предприятия по 400 тысяч рублей. Эти деньги получат сотрудники, получившие в результате аварии тяжкий вред здоровью и средней тяжести.

В Ростовской области объявили траур по погибшим в коллекторе рабочим.

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