Главным федеральным инспектором по Петербургу назначили Павла Дашкова

Соответствующее распоряжение подписал полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

В понедельник, 8 августа, стало известно о назначении нового главного федерального инспектора по Петербургу. Кресло занял генерал Росгвардии Павел Петрович Дашков. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба аппарата полпреда президента по Северо-Западному федеральному округу.

Павел Дашков родится 16 ноября 1960 года в Северо-Осетинской АССР. Окончил Орджоникидзевское Высшее Военное командное Краснознаменное училище имени Кирова МВД России и проходил службу во внутренних войсках МВД СССР, МВД России. С 2016 года состоял в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. Имеет награды: орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Александра Невского, орден Мужества, орден "За военные заслуги", орден Почета, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За отличную службу по охране общественного порядка"

Фото: rosguard.gov.ru