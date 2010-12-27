Главный тренер Зенита тяжело пережил поражение команды в Лиге Европы

Питерский клуб может вылететь из еврокубка впервые с сезона 2009/10

Супруга нового главного тренера "Зенита" Сергея Семака рассказала об эмоциях мужа после поражения от "Динамо-Минск" в квалификации Лиги Европы. Пост об этом Анна разместила в своем Instagram.

По ее словам, Семак тяжело воспринял проигрыш своих подопечных. После матча главный тренер сине-голубых на вопрос о своем состоянии коротко отвитил: "Плохо". Тем не менее, Анна уверена, что могло быть и хуже, и у супруга постепенно формируется "тренерский инстинкт".

"Динамо-Минск" выиграло у "Зенита" со счетом 4:0. Изначально именно петербургский клуб был фаворитом матча, однако дубль Николича, а также мячи Хващинского и Галовича обеспечили команде с Невы самое разгромное поражение на международной арене. Теперь подопечные Семака рискуют не выйти в групповой этап еврокубка впервые с сезона 2009/10.

Фото: Instagram/annas_secret_garden