Главный тренер СКА Алексей Кудашов может покинуть свой пост

Его может заменить Валерий Брагин.

Главный тренер СКА и главный тренер сборной России Алексей Кудашов может покинуть свой пост тренера СКА, сообщил "БИЗНЕС Online" со ссылкой на личный источник.

Кудашева может заменить Валерий Брагин, который с января 2020 года входит в тренерский штаб питерской команды, а до этого с 2014 возглавлял молодежную сборную России.

Кудашев занимает пост главного тренера с июля 2019 года. Под его руководством команда заняла второе место в Западной конференции, отстав от лидера ЦСКА на одно очко. Команда также прошла в плей-офф прошла в первом раунде, после чего сезон в КХЛ был досрочно завершен в связи с пандемией коронавируса.

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Фото: "Хоккейный клуб СКА" / Вконтакте