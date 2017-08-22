Главный синоптик Петербурга рассказал о приближении весны

Главный синоптик рассказал, что март будет морозным до посинения.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов огорчил жителей города сведениям о продолжающихся морозах. По мнению эксперта, рассчитывать на потепление можно будет только к середине марта.

Также специалист отметил, что ночной туман в Северной столице был связан со смешением испарения не успевшей остыть воды из Невы и Ладоги с холодным воздухом. Температура в озере и реке остается на уровень нуля градусов и иногда доходит до минус единицы. Из-за этого над акваторией образуются облака, которые северо-западным ветром относит к берегам города на Неве. Разница в градусах спадает на Петербург в виде осадков: снега и тумана. Лучшее всего его можно будет увидеть на набережных.

Относительно февральских и мартовский праздников Александр Колесов категоричен: дни будут холодными. Однако, солнце все же начнет пригревать землю. В дневное и вечернее время суток колебание температуры достигнет от минус восьми до “глубокого” минуса по ночам.

