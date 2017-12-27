Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в феврале

Александр Колесов поделился информацией относительно погоды на февраль.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал про то, какую погоду следует ожидать горожанам. Согласно последним сводкам, месяц обещает быть теплым и снежным.

В среднем температура будет достигать минус двух-семи градусов, что превышает норму на один-два пункта. Ночью ожидается понижение до минус десяти.

Также можно отметить наличие обильных осадков и отсутствие солнечных дней. К таким климатическим условиям приведет надвигающийся атлантический циклон. Есть небольшая вероятность, что до Северной столицы дойдет сибирский антициклон. Тогда город осветит солнце.

В ближайшее время эксперт прогнозирует сохранение экстремальных температур и похолодание.