Петербург 19 февраля находится в ожидании циклона 

Днём -6…-8 градусов.

В четверг на погоду в Северной столице будет оказывать влияние северная периферии активного циклона, выходящего на запад ЦФО.

Как рассказали синоптики "Фобос", в такой ситуации в регионе облачно, в начале дня с прояснениями, во второй половине дня пройдёт небольшой снег, на юго-востоке области местами сильный.

Температура воздуха 19 февраля в Петербурге -6…-8 градусов, в Ленинградской области -6…-11 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу временами снег, ночью -9…-11 градусов, днём -8…-10 градусов.

Фото: Piter.tv