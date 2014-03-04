Главный синоптик Петербурга перечислил самые холодные и жаркие Дни города

Самое теплое 27 мая было в 1958 году.

В пятницу, 27 мая, главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале рассказал, когда были самые жаркие и холодные Дни города.

Так, жаркая погода в этот день была в 1887, 1889 и 1891 годах. Однако максимум зафиксировали в 1958 году, когда температура воздуха поднялась до +30,9 градусов.

Холодные дни зафиксировали в 1888 году, тогда столбик термометра показал до +5,3 градусов. Подобная температура была в 1987 году.

Самый дождливый день был недавно, в 2016 году, когда выпало 15,2 мм осадков. Колесов напомнил, что тогда было "мокрое" лето в Петербурге.

Фото: Piter.tv