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В Петербурге предзимье: на выходные синоптики обещают снег

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Главный синоптик Северной столицы объявил, что город проходит период предзимья. А холодный фронт принес в город снег, которые обещают на ближайшие выходные.

В Петербурге начался период предзимья. Об этом в своем Facebook написал главный синоптик города Александр Колесов. Он опубликовал график температуры в октябре. Там видно, что нынешняя погода несколько холоднее нормы. Однако Колесов успокоил своих подписчиков, что через несколько дней потеплеет и температура будет выше нормы.

В Петербурге предзимье: на выходные синоптики обещают снег

Накануне Колесов написал. Что к городу подошел фронт. Вместе с собой он принесет снегопады. По прогнозу Северо-Западного УГМС, 28 октября днем будет до +2 градусов, а 29 октября до плюс трех. Но при этом периодически будет идти снег, а ночью будут минусовые етмпературы.

Фото: Facebook / Александр Колесов

Видео: instagram / mr_tihomir

Теги: новости спб , погода спб , прогноз погоды спб
Категории: Новости СПб

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