Главный редактор "Эха Москвы в Петербурге" покидает свой пост

Определился новый кандидат на место, но его еще предстоит утвердить.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" Виталий Дымарский объявил, что оставляет свой пост по состоянию здоровья. В своей колонке на сайте газеты "Петербургский Дневник" он сказал, что уже определился со своим сменщиком – им может стать его заместитель Валерий Нечай. Однако новую кандидатуру предстоит определить на выборах в самой редакции.

Дымарский отметил, что причиной стал "точно не коронавирус" – ему пришлось перенести две операции, требуется интенсивное лечение, что несовместимо с работой на позиции главного редактора. Последний день его работы – 2 ноября.

Ранее суд оштрафовал "Эхо Москвы" из-за распространение фейка на 200 тысяч рублей. Главред "Эха" Алексей Венедиктов рассказал, что будет оспаривать данное решение в вышестоящей инстанции.

Фото: Википедия