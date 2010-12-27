В Кронштадте отремонтируют Южную стенку Усть-Рогатки

Из-за этого генеральный парад ВМФ может переехать в Севастополь.

В петербургском комитете по природопользованию обсудили ремонт Южной стенки Усть-Рогатки в Кронштадте, с которой зрители смотрели парад ВМФ. На ее реконструкцию могут уйти три года из-за чего генеральный парад может переехать в Севастополь. Об этом в четверг, 1 августа сообщила "Фонтака.ру" с ссылкой на председателя компании "Геоизол" Романа Белова.

По данным комитета, стенка находится в непригодном состоянии. Перед парадом в 2019 году гранитные блоки уже укрепляли, чтобы они не продолжали рушиться. Тем не менее, ремонт необходим. Предположительно, он пройдет в три этапа. Благодаря этому на свободных от работ участках можно будет разместить зрителей. Но судьба Петербурга как главного города в день ВМФ остается под вопросом. Официального заявления о переносе генерального парада в Севастополь пока не было.

Напомним, что в 2018 году июля парад ВМФ в Кронштадте посмотрели 27 тыс. человек. С южной стенки средней гавани за кораблями наблюдали 12 тыс. зрителей. Еще 15 тыс. человек устроились в форте "Константин". В параде участвовали 12 кораблей, среди которых китайский эсминец "Сиань" и индийский фрегат "Таршаш". А также фрегат "Адмирал Горшков", корветы "Стойкий" и "Стрегущий", противолодочный корабль "Североморск" и десантный корабль "Минск".

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Фото: vk.com/mil