Главный хранитель садов Русского музея рассказала, для чего Летний сад закрывают на просушку

Сад закрыли для посетителей именно сегодня, 1 апреля.

Главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева рассказала Piter.tv, почему Летний сад закрывают на весеннюю просушку, которая стартует 1 апреля. Об этом эксперт поведала на экологическом празднике "Скворцы прилетели", который был посвящён Международному Дню птиц.

Сады в Петербурге и в других городах закрываются на просушку каждый год, потому что идёт весь комплекс весенних работ. В этот период можно заниматься ремонтом садов и проводить весь комплекс весенних, который необходим, что бы потом они были в ухоженном состоянии для наших посетителей. В частности идёт обрезка деревьев, это небезопасно для наших гостей, идёт покраска скамеек, все возможные обработки Главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева

В саду традиционно собрались студенты Международной школы дизайна, школьники и их родители. Посетители познакомились с крылатыми обитателями сада и их весенними заботами, а также приняли участие в мастер-классах. Гости сада прошлись по его главной аллее и понаблюдали за искусственными гнездовиями для птиц на территории Летнего сада.

Для детей прошли мастер-классы по изготовлению цветных "клювиков" и синичек из пряжи.

В прошлом году хранительница Летнего сада рассказала Piter.TV, когда вход в сад станет платным. По ее словам, информация о введении платы за вход периодически появляется в интернете, однако она не является достоверной.

Фото, текст: Анастасия Криворотченко / Piter.tv