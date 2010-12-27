Бухгалтера петербургского модного дома обвиняют в краже 600 тысяч рублей

Она переводила деньги с помощью ложных платежных поручений на счет своей несовершеннолетней дочери.

Бухгалтер модного дома перечисляла деньги фирмы на счет дочери в течение несколиких лет. Об этом сообщает пресс-служба городского надзорного ведомства.

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера организации. Ей вменяются 7 преступных эпизодов. Пресс-служба городского надзорного ведомства

По версии следствия, женщина в 2012 году открыла счет в банке на имя своей несовершеннолетней дочери. После она стала перечислять деньги фирмы, в которой работала, именно на этот счет. Таким образом ей удалось похитить у модного дома более 400 тысяч рублей. Также с сентября по ноябрь обвиняемая 6 раз присвоивала себе деньги, которые ей передавали как оплату за одежду. Таким образом она получила еще 190 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Также главбух районного МВД СПб обвиняется в хищении 43 млн рублей.

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