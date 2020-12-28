Главные роли в сериале The Last of Us Балагова исполнят звезды "Игры престолов"

Главные роли в сериале The Last of Us российского режиссёра Кантемира Балагова исполнят звезды "Игры престолов" Педро Паскаль и Белла Рэмси. Об этом сообщает Variety.
Паскаль стал известен благодаря роли принца Оберина Мартелла в "Игре престолов". В сериале Балагова он исполнит роль Джоэла, главного героя The Last of Us.
Также 17-летняя Рэмси, игравшая в фэнтезийной саге Лианну Мормонт, исполнит роль 14-летней девочки Элли.
Ранее мы писали, что российский режиссер Кантемир Балагов снимет для HBO первый эпизод сериала The Last of Us.
Фото: Instagram/ @kantemir_balag
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все