Главные роли в сериале The Last of Us Балагова исполнят звезды "Игры престолов"

Также 17-летняя Рэмси, игравшая в фэнтезийной саге Лианну Мормонт, исполнит роль 14-летней девочки Элли.

Главные роли в сериале The Last of Us российского режиссёра Кантемира Балагова исполнят звезды "Игры престолов" Педро Паскаль и Белла Рэмси. Об этом сообщает Variety.

Паскаль стал известен благодаря роли принца Оберина Мартелла в "Игре престолов". В сериале Балагова он исполнит роль Джоэла, главного героя The Last of Us.

Ранее мы писали, что российский режиссер Кантемир Балагов снимет для HBO первый эпизод сериала The Last of Us.

Фото: Instagram/ @kantemir_balag