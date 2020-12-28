  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Главные роли в сериале The Last of Us Балагова исполнят звезды "Игры престолов"
Сегодня, 10:20
75
matveyvn

Главные роли в сериале The Last of Us Балагова исполнят звезды "Игры престолов"

0 0

Также 17-летняя Рэмси, игравшая в фэнтезийной саге Лианну Мормонт, исполнит роль 14-летней девочки Элли.

Главные роли в сериале The Last of Us российского режиссёра Кантемира Балагова исполнят звезды "Игры престолов" Педро Паскаль и Белла Рэмси. Об этом сообщает Variety.

Паскаль стал известен благодаря роли принца Оберина Мартелла в "Игре престолов". В сериале Балагова он исполнит роль Джоэла, главного героя The Last of Us.

Также 17-летняя Рэмси, игравшая в фэнтезийной саге Лианну Мормонт, исполнит роль 14-летней девочки Элли.

Ранее мы писали, что российский режиссер Кантемир Балагов снимет для HBO первый эпизод сериала The Last of Us.

Фото: Instagram/ @kantemir_balag

Теги: last of us, балагов, сериалы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии