Безмолвный наблюдатель, культурный памятник и исполнитель желаний: пять российских сериалов, где Санкт-Петербург играет важную роль

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышел многосерийный триллер "Я ничего не помню" о молодом человеке Максе, потерявшем память, который занимается поисками своей пропавшей возлюбленной Насти.

Действие сериала "Я ничего не помню" происходит в Санкт-Петербурге. Создатели показали город с разных точек зрения и постарались ухватить все особенности и отличительные черты северной столицы. Рассказываем о современных российских сериалах, в которых Санкт-Петербург играет важную роль.

Я ничего не помню

Молодой парень Макс приходит в себя на железнодорожных путях. Он обнаруживает, что травмировал голову и потерял память. Единственное воспоминание, которое у него осталось, – его возлюбленная Настя. Но быстро выясняется, что Настя исчезла без следа – ни родители, ни друзья не знают, где находится девушка и куда она могла направиться. Одержимый любовью Макс начинает отчаянные поиски возлюбленной, постепенно восстанавливая цепочку событий последних дней.

В сериале "Я ничего не помню" Санкт-Петербург, где происходит все действие, предстает исключительно многогранным городом. В зависимости от обстоятельств, в которые попадают герои, Питер может оказаться современной красивой туристической локацией, центром молодежных тусовок, индустриальным портовым городом и даже мрачным и неуютным местом. Здесь все зависит от точки зрения, а именно от настроения главного героя, которое управляет его собственным взглядом на Петербург.

Где смотреть: PREMIER

Фото: PREMIER

1703

Молодой московский опер Вадик, мечтающий стать стендапером, переводится в Петебург, где живет его невеста. В наставники парень получает сурового капитана полиции Гошу Колпакова, словно застрявшего в 90-х. Он ездит на полуразбитой старенькой иномарке, слушает в машине исключительно Таню Буланову, да и лексикон его нисколько не изменился за двадцать с лишним лет. Эксцентричная парочка приступает к расследованию не менее эксцентричного дела – исчезновение трупов из морга.

Само название "1703" уже говорит за себя. Над интересной детективной линией, драматическими поворотами в отношениях Вадика со строгой и максимально правильной невестой, и семейной драмой Гоши возвышается Санкт-Петербург с его привычными набережными, живописными каналами и классическими питерскими двориками. И именно поэтому год его основания стал названием сериала. Неважно, что происходит в этом городе, – он будет стоять на Неве и, словно некая мистическая фигура, спокойно наблюдать за его жителями, какими бы безумными они ни были.

Где смотреть: Okko

Фото: Okko

Убить Риту

Остросюжетный сериал "Убить Риту" рассказывает об учительнице химии, которая оказалась слишком эксцентричной для работы со школьниками. Она теряет работу и устраивается в Петербурге уборщицей. Но ее уборка особенная – имея невероятный багаж знаний о химии, Рита убирает не самые приятные следы кутежей и вечеринок богатых людей, что приносит ей весьма приличный доход. Одной из таких "уборок" становится задание полностью избавиться от следов убийства в особняке. И это приводит Риту, обладающую важной информацией, к различным злоключениям – за ней охотятся полиция, ФСБ и даже бандиты.

Петербург Риты – это неожиданная сторона северной столицы. Создатели показали изнанку мегаполиса, где за кулисами происходят события, не предназначенные для глаз посторонних. Петербург словно превращается в условный Гонконг, где балом правят мафия, роскошь и азарт.

Где смотреть: PREMIER

Фото: PREMIER

Внутри убийцы

Главная героиня сериала "Внутри убийцы" – высококлассный профайлер Зоя. Вместе со специальным сотрудником Следственного комитета Тимофеем она отправляется в Санкт-петербург, где начал действовать серийный маньяк-убийца. Неизвестный душитель бальзамирует тела своих жертв, превращая их в скульптуры. Зоя обнаруживает знакомые черты в почерке преступника и вспоминает, что уже сталкивалась в прошлом с похожим преступлением.

Петербург глазами Зои поначалу выглядит лишь очередным городом, где она оказалось из-за новой командировки. Но дни, проведенные в городе в попытках найти убийцу, постепенно заставляют ее обратить внимание Питер. Создатели смогли точно передать тот самый момент, когда знаменитый город постепенно превращается из туристической открытки в живую сущность.

Фото: Кинопоиск

Саша и Питер

Саша и Иван были вместе больше десяти лет, но девушка так и не дождалась предложения руки и сердца. Вместо этого молодой человек решил жениться на другой. При этом с ней он встречается меньше полугода. Вдобавок ко всему, свадьба должна состояться в Санкт-Петербурге – городе, где всегда мечтала выйти замуж Саша. Такого оскорбления девушка снести не смогла, и у нее зародился план мести. Полная решимости Саша отправляется в культурную столицу и устраивается на работу в ЗАГС, чтобы расстроить свадьбу своего бывшего.

Сериал "Саша и Питер" – это настоящее любовное послание Петербургу. Это город с выдающейся архитектурой, прекрасной атмосферой и добрыми людьми. Но главное, Санкт-Петербург – это город, где могут сбыться самые заветные мечты.

Где смотреть: PREMIER

Фото: PREMIER

Главное фото: PREMIER