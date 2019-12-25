Петербуржец Дмитрий Лысенков снова появится в главной роли в продолжении сериала "Телохранители" на ТНТ

Троица боксеров из Челябинска продолжает свои приключения в Москве на службе у эксцентричного Адвоката.

Вчера, 24 февраля в 20:00, в эфир телеканала ТНТ вышел второй сезон комедийного сериала "Телохранители". Троица боксеров из Челябинска продолжает свои приключения в Москве на службе у эксцентричного Адвоката. В новом сезоне герои сталкиваются с новыми вызовами, как на работе, так и в личной жизни, не теряя при этом фирменного уральского чувства юмора. Роль Адвоката исполнил петербуржец Дмитрий Лысенков.

Сериал "Телохранители" о дружбе простых парней, попавших в чуждый им мир пафосной столицы. Несоответствие их представлений о мире с привычной жизнью адвоката и его окружения и будет рождать комический конфликт. Хотя и сами парни потихоньку начнут увязать в этой роскошной жизни. Но перед лицом реальных проблем ко всем героям будет возвращаться понимание истинных человеческих ценностей, а не придуманных наносных. Дмитрий Лысенков, актер

К своим ролям вернулись звезды первого сезона: Олег Гаас (Юрок), Егор Овчинников (Туча), Александр Левин (Ящер), Дмитрий Лысенков (Адвокат), Сергей Маковецкий (Отец Адвоката), Инга Оболдина (мама Тучи), Яна Кошкина (жена адвоката Саша) и Кристина Кучеренко (Вероника). Режиссером продолжения стал Владимир Битоков ("Хэдшот", "Мама, я дома"). Производство – Norm Production по заказу Comedy Club Production специально для телеканала ТНТ.

В новом сезоне героев ждут новые испытания, а в их жизни появляются неожиданные повороты. Юрок (Олег Гаас) сталкивается с искушением, когда секретарша пытается его соблазнить, что ставит под угрозу его отношения с Вероникой. Ящер (Александр Левин) готовится стать отцом и борется с экономическими трудностями, в то время как Туча (Егор Овчинников) продолжает наслаждаться комфортной жизнью.

Адвокат (Дмитрий Лысенков) по-прежнему ведет резонансные дела, что приводит к новым врагам и опасности для своих охранников. Его отец (Сергей Маковецкий) продолжает вмешиваться в личную жизнь сына, создавая дополнительные сложности. Семейные отношения Адвоката оказываются под давлением, и для всех героев наступает момент, когда им нужно будет переосмыслить свои приоритеты и ценности.

Генеральный продюсер сериала – Вячеслав Дусмухаметов. Продюсеры – Андрей Левин, Роман Новиков, Алан Батаев, Алексей Иванов, Максим Шкаликов. Креативные продюсеры – Алексей Иванов, Максим Шкаликов, Юлия Галиченко. Оператор-постановщик – Василий Григолюнас, Антон Костромин. Художник-постановщик – Руслан Алимов.

Я сам по себе люблю быть лидером, командиром. Мой Юрок – это такой смышленый, юркий парень, который всех стебет. Мне это близко. Но во втором сезоне у него появится искушение – секретарша, которая будет соблазнять его. Как он с этим справится, решит ли быть с Вероникой или поддастся искушению? Это будет интересно! Олег Гаас (Юрок)

Во втором сезоне Ящер становится более заботливым, внимательным. Он переживает большие испытания, но с ними он справляется. Мы увеличили трюковую часть, я тренировался ежедневно, учил новые виды спорта для роли. Это был настоящий вызов! Александр Левин (Ящер)

Второй сезон вас удивит и порадует, как и ситуации, в которых побывает Туча и ребята. Ставки all in, юношеский азарт все-таки, но у Тучи в основном на еду, хотя и на свое большое доброе сердце, которое он не раз так или иначе проявляет. Егор Овчинников (Туча)

Два противоположных мира челябинских боксеров и сытой Москвы пройдут мощную притирку. Но об окончательной интеграции одного в другой говорить еще крайне рано. В новом сезоне "Телохранителей" Москва еще удивит, а боксеры посмешат. А объединит всех, как всегда, любовь! Алексей Иванов и Максим Шкаликов, сценаристы и продюсеры

"Телохранители". Второй сезон. Только на ТНТ.

Фото: ТНТ