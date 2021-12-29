Главы петербургских диаспор народов стран ОДКБ рассказали, что у трагедии в Казахстане корни извне

Сегодня в республике объявлен общенациональный траур по жертвам беспорядков во время новогодних праздников.

В понедельник, 10 января, главы петербургских диаспор народов стран ОДКБ в Генконсульстве Казахстана в Петербурге оставили слова поддержки в книге соболезнований. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Сегодня в республике объявлен общенациональный траур по жертвам беспорядков во время новогодних праздников. По словам председателя Совета Белорусской национально-культурной автономии Петербурга Николая Русакевича, корни трагедии в Казахстане нужно искать извне, как и в случае с событиями в Белоруссии в прошлом году и Украиной образца конца 2013 года.

Как рассказал председатель армянской общины Петербурга Карен Мкртчян, после вывода американских войск из Афганистана, ему было понятно, что вся эта черная энергия движется на центральную Азию. Это, к великому сожалению, только начало. Вся эта трагическая тенденция сохранится.

Мкртчян также добавил, что Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия объединены договором о коллективной безопасности, который "нужно наполнить новым смыслом, содержанием и сделать его жизненным".

Напомним, что протесты начались из-за повышения цен на топливо, в Алма-Ате демонстрации переросли в битву с правоохранителями и поджоги правительственных зданий. После просьбы о помощи президента Казахстана Касыма Токаева удалось вернуть порядок в стране к 7 января.

В Казахстане беспорядки унесли жизни 182 человек, больше тысячи получили ранения, задержаны не менее шести тысяч человек.

Путин: миротворцы будут находиться в Казахстане ограниченный период.

Фото: Telegram/SHOT