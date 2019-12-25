Главы крупнейших российских банков предупредили ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем

В предлагаемый риск-чувствительный лимит могут не вписаться 190 и 377 банков.

Президент Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, а также председатели правлений Газпромбанка и "Открытия" Андрей Акимов и Михаил Задорнов направили письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. В письме они выражают опасения, что регулирование экосистем может привести к массовым нарушениям со стороны банков по нормативам достаточности капитала. Об этом пишет РБК.

В письме отмечается, что порядка 190 из 377 банков просто могут не вписаться в предлагаемый риск-чувствительный лимит. Как отметили авторы обращения, из капитала им придется вычесть около 1,75 трлн рублей. Это в свою очередь снизит базу, по которой рассчитываются нормативы достаточности.

Ранее мы писали, что ЦБ раскрыл планы по усилению регулирования банков, которые хотят развивать собственные экосистемы и платформы нефинансовых услуг. Предполагается, что к таким банкам будут повышены требования по раскрытию отчетности и капиталу.

Фото: cbr.ru