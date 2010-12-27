Главы Выборга поздравили Иматру с юбилеем

Соседнему городу исполнилось 70 лет. По этому поводу Выборгская администрация направила жителям и руководителям администрации Иматры поздравления и памятные сувениры.

На днях финскому городу Иматра исполнилось 70 лет. Уже не первый год Выборг связан с соседним городом взаимополезными отношениями. К большому городскому празднику Выборгская администрация приготовила для жителей Иматры поздравления и сувениры, вручать которые отправился председатель комитета по внутренней политике и международным связям администрации МО "Выборгский район" Владимир Васильев. Он поздравил коллег из администрации и жителей Иматры, а после - передал памятный сувенир, заготовленный главой Выборгского района Дмитрием Никулиным и главой районной администрации Геннадием Орловым.

Вот уже много лет отношения между нашими городами являются достойным примером сотрудничества и взаимного уважения. Мы совместно трудимся по важнейшим направлениям, таким как сохранение экологической обстановки приграничных зон, культурного и архитектурного наследия, проведение спортивных, образовательных и культурных мероприятий. Отрадно видеть, что с каждым годом границы нашего сотрудничества расширяются. Уверены, что сложившиеся дружеские отношения, наш активный диалог и взаимовыгодное сотрудничество получат дальнейшее развитие на благо жителей приграничных территорий. - из поздравительного текста администрации МО "Выборгский район"

Кроме выборжан юбилей посетили делегации Германии, Швеции, Словакии, Венгрии и Китая.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"

Фото: Travelask