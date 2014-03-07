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Главы МИД и обороны стран ЕС обсудят на следующей неделе конфликт на Украине

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Петер Стано рассказал о рабочей программе мероприятия в ЕС.

Министры обороны и иностранных дел  27 стран Европейского союза обсудят на следующей неделе в испанском городе Толедо украинский кризис и все связанные с ним вопросы. Соответствующей информацией с журналистами на регулярной пресс-конференции в Брюсселе поделился официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Следующая встреча на высоком уровне, где будут обсуждаться связанные с Украиной вопросы, заседание глав МИД и обороны - в Толедо на следующей встрече.

Петер Стано, сотрудник МИД ЕС

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Фото и видео: European Commission 

Теги: евросоюз, мид, петер стано, формула мира
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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