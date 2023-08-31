Главы МИД ЕС обсудят планы ECOWAS по Нигеру с главами сообщества и МИД в кабмине Базума

Жозеп Боррель рассказал об обсуждении ситуации в африканской стране.

Главы министерств по иностранным делам Евросоюза обсудят планы ECOWAS (Экономического сообщества стран Западной Африки) по Нигеру с главами этого сообщества и внешнеполитическом ведомстве в кабмине Мохамеда Базума. Соответствующее заявление представитель верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель сделал в рамках своего прибытия на неформальную встречу коллег в испанском городе Толедо. В мероприятии будет задействован лидер Нигерии Бола Тинубу, а также министр иностранных дел Нигера в свергнутом путчистами правительстве.

Президент Базум удерживается, но его министр бежал из Нигера, и сегодня с нами здесь. Это будет возможность обсудить ситуацию в ECOWAS, обсудить планы ECOWAS и как люди в Африке воспринимают возможность решения.... Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

ЕС обсудит с Кулебой, "как прекратить конфликт на основе мирного плана Зеленского".

Фото и видео: European Commission