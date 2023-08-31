ЕС обсудит с Кулебой, "как прекратить конфликт на основе мирного плана Зеленского"

Жозеп Боррель рассказал о теме общения дипломатов из ЕС на сегодняшний день в Толедо.

Министры иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в испанском городе Толедо обсудят с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой вопрос о том, как прекратить региональный конфликт на основе "формулы мира" президента Владимира Зеленского". Соответствующее заявление сделал представитель верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель в рамках общения с местными журналистами по прибытию на мероприятие. Эксперт пояснил, что вчера коллеги обсуждали военные и оборонные аспекты, а сегодня в больше степени внимание будет уделяться именно мирному урегулированию ситуации.

Сегодня мы проведем дискуссию с участием министра Кулебы, который прилетел, чтобы проинформировать министров о ситуации и особенно о том, как прошли переговоры в Джидде и как на предстоящей ГА ООН в Нью-Йорке мы сможем продвигать мирный план. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

ЕС не планирует эвакуацию своих граждан из Габона.

Фото и видео: European Commission