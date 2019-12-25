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Главе "Альянса врачей" Васильевой изменили меру пресечения
Сегодня, 14:54
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matveyvn

Главе "Альянса врачей" Васильевой изменили меру пресечения

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Васильевой заменили домашний арест на запрет определённых действий.

Главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой изменили меру пресечения по "санитарному делу". Решение принял Московский городской суд. Об этом сообщает телеграм-канал "Открытка".

Васильевой заменили домашний арест на запрет определённых действий. Теперь она не может покидать дом с 20:00 до 08:00.

Ранее глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева покинула квартиру из-за ребенка, несмотря на домашний арест. Ребёнок Васильевой испытывал приступ астмы. Ему вызвали неотложку.

Теги: альянс врачей, мера пресечения, мосгорсуд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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