Главе "Альянса врачей" Васильевой изменили меру пресечения

Васильевой заменили домашний арест на запрет определённых действий.

Главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой изменили меру пресечения по "санитарному делу". Решение принял Московский городской суд. Об этом сообщает телеграм-канал "Открытка".

Васильевой заменили домашний арест на запрет определённых действий. Теперь она не может покидать дом с 20:00 до 08:00.

Ранее глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева покинула квартиру из-за ребенка, несмотря на домашний арест. Ребёнок Васильевой испытывал приступ астмы. Ему вызвали неотложку.