Глава регулятора ФРГ не исключил прекращения поставок газа из России по "Северному потоку". Соответствующее заявление руководитель местного Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер считает возможным данное решение относительно российского трубопровода. В настоящее время чиновник изучает различные сценарии.
Мы не можем этого исключать…Большинство сценариев не очень приятны и означают либо слишком мало газа в конце зимы, либо очень сложную ситуацию осенью или зимой.
Клаус Мюллер, глава ФСА
Клаус Мюллер призвал немецкое общество к экономии в потреблении энергетических ресурсов. По мнению эксперта, каждый гражданин или промышленное предприятие способны внести свой вклад в этот процесс. По словам главы ФСА Германии, требуется считаться с тем фактом, что потребительские цены могут удвоиться или утроиться.Мюллер рекомендовал немцам копить деньги и поговорить с арендодателями еще до наступления осени.
ФРГ сможет прожить без газа России 2,5 зимних месяца при заполненности хранилищ на 100%.
Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten
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