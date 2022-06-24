Клаус Мюллер заметил, что в Берлине изучают различные сценарии по энергетической безопасности.

Глава регулятора ФРГ не исключил прекращения поставок газа из России по "Северному потоку". Соответствующее заявление руководитель местного Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер считает возможным данное решение относительно российского трубопровода. В настоящее время чиновник изучает различные сценарии.

Мы не можем этого исключать…Большинство сценариев не очень приятны и означают либо слишком мало газа в конце зимы, либо очень сложную ситуацию осенью или зимой. Клаус Мюллер, глава ФСА

Клаус Мюллер призвал немецкое общество к экономии в потреблении энергетических ресурсов. По мнению эксперта, каждый гражданин или промышленное предприятие способны внести свой вклад в этот процесс. По словам главы ФСА Германии, требуется считаться с тем фактом, что потребительские цены могут удвоиться или утроиться.Мюллер рекомендовал немцам копить деньги и поговорить с арендодателями еще до наступления осени.

ФРГ сможет прожить без газа России 2,5 зимних месяца при заполненности хранилищ на 100%.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten