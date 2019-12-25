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ФРГ сможет прожить без газа России 2,5 зимних месяца при заполненности хранилищ на 100%
Сегодня, 9:53
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ФРГ сможет прожить без газа России 2,5 зимних месяца при заполненности хранилищ на 100%

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Клаус Мюллер призвал Германию экономить энергетические ресурсы и искать новых поставщиков.

ФРГ сможет прожить без газа России 2,5 зимних месяца при заполненности хранилищ на 100%. Соответствующее заявление сделал в эфире немецкого телеканала ZDF руководитель Федерального сетевого агентства (регулятор Германии) Клаус Мюллер. Чиновник прокомментировал энергетическую ситуацию, которая складывается на фоне сокращения поставок газа из России.

Если бы хранилища в Германии были математически заполнены на 100%, мы могли бы полностью обойтись без российского газа всего 2,5 месяца, а затем резервуары для хранения опустеют.

 Клаус Мюллер, глава ФСА

Эксперт полагает, что ситуация с газовыми поставками на территорию Германии все еще напряженная, но при этом стабильная. Мюллер полагает, что Берлину необходимо найти дополнительных поставщиков  энергетических ресурсов, а также экономить имеющиеся запасы газа.

Шольц призвал дать странам Западных Балкан "убедительное обещание" по вступлению в ЕС.

Фото и видео:

Теги: газ, германия, клаус мюллер, федеральное сетевое агентство, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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