Шольц призвал дать странам Западных Балкан "убедительное обещание" по вступлению в ЕС

Глава правительства Германии призвал поддержать четыре страны в их евроинтеграции.

Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал дать странам Западных Балкан "убедительное обещание" по вступлению в Евросоюз. Такого мнения чиновник придерживался во время своего прибытия на брюссельское мероприятие, в котором принимают участие европейские лидеры. По мнению чиновника, государства Западных балкан приложили значительные усилия для присоединения к региональному содружеству, поэтому Брюсселю следует сделать "шаг вперед" в свою очередь.

ФРГ поддержит действия стран Западных Балкан на пути к ЕС…Важно, чтобы им было дано убедительное обещание…Берлин чувствует свою ответственность. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что на текущий момент официальными кандидатами на вступление в ЕС являются четыре балканских государства: Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория.

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Фото и видео: European Commission