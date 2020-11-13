Шольц призвал дать странам Западных Балкан "убедительное обещание" по вступлению в ЕС

Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал дать странам Западных Балкан "убедительное обещание" по вступлению в Евросоюз. Такого мнения чиновник придерживался во время своего прибытия на брюссельское мероприятие, в котором принимают участие европейские лидеры. По мнению чиновника, государства Западных балкан приложили значительные усилия для присоединения к региональному содружеству, поэтому Брюсселю следует сделать "шаг вперед" в свою очередь.
ФРГ поддержит действия стран Западных Балкан на пути к ЕС…Важно, чтобы им было дано убедительное обещание…Берлин чувствует свою ответственность.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Напомним, что на текущий момент официальными кандидатами на вступление в ЕС являются четыре балканских государства: Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория.
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Фото и видео: European Commission
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