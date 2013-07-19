Роберт Хабек не считает, что проблема связана с плохой немецкой политикой.

В ФРГ заявили о "газовом кризисе" в свете снижения поставок по "Северному потоку". Соответствующей информацией с местными журналистами в рамках брифинга поделился немецкий министр по экономике и климатической защите Роберт Хабек. Он призвал коллег сокращать потребление газа в стране. Ситуацию с энергетикой в Германии специалист счел "газовым кризисом".

От нас сейчас требуется сократить потребление газа - сейчас, летом, а затем и зимой…Я хочу подчеркнуть, что такой сценарий всегда был угрозой, и поэтому мы готовились к этому с декабря 2021 года. Роберт Хабек, министр по экономике ФРГ

По мнению немецкого министра, страна переживает сейчас проблему, которая серьезно загружает многих жителей и бизнес-индустрию. Хабек уверен, что к кризису привел украинский конфликт, а не "расхлябанность германской политики".

Германия объявила второй уровень чрезвычайного плана из-за газовой ситуации.

Фото и видео: YouTube / Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz