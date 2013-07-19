Роберт Хабек рассказал о том, какие меры правительство примет в рамках реализации проекта.

Германия объявила второй уровень чрезвычайного плана из-за газовой ситуации. Соответствующее заявление сделал местный министр по экономике Роберт Хабек. Чиновник заявил о необходимости сокращения уровня потребляемых энергетических ресурсов.

Газ в Германии - дефицитный товар. Роберт Хабек, министр по экономике ФРГ

Эксперт пояснил, что властями страны планируется представить новую "аукционную модель по экономии газа", которая позволит немецкой энергетической отрасли снова закупать газ. Но при этом предусматриваются вознаграждения за отказ от него. В рамках чрезвычайного плана Берлина будет проведены три этапа. Стадия раннего предупреждения уже состоялась. В рамках второй стадии подразумевается, что компании должны будут самостоятельно предпринимать меры по снижению потребления или закупке дополнительных объемов газа. Во время последнего этапа государство сможет активно вмешиваться в деятельность рыночных агентов для обеспечения энергобезопасности страны.

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Фото и видео: YouTube / Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

