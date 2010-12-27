Глава поселка Советский отчитался о работе за прошедший год

Итоги социально-экономического развития за 2018 год подвели в Советском городском поселении.

Глава администрации МО "Советское городское поселение" Андрей Некрасов выступил с традиционным ежегодным докладом по итогам развития вверенного ему в управление муниципального образования.

Пересказывая состоявшееся выступления главы, можно отметить, что суммарный бюджет поселения в 2018 году составил около 73 миллионов рублей. Это чуть меньше, чем по итогам прошлого года. Связывают такой шаг назад с тем, что доходные составляющие бюджета сократились почти наполовину. В 2017 году более половины бюджета составляли региональные и федеральные средства, привлеченные за счет участия в программах. В текущем году администрация Советского взяла курс на привлечение инвестирования и областных субсидий на территорию поселения.

По словам главы, сферой, имеющей огромный потенциал, в поселении является малый и средний бизнес. Около 75% субъектов предпринимательства, работающих на территории, сосредоточено в сфере торговли и общественного питания. Развивается сельскохозяйственная отрасль: работают 6 фермерских хозяйств, снабжая население свежими молочными продуктами, мясом птицы, говядины, кроликов, яйцом, выращивают грибы, разводят коней.

Под индивидуальное жилищное строительство на землях поселения было выделено более 70 участков, из них 40 – многодетным семьям. Кроме того, за 2018 год было предоставлено 6 квартир муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на очереди в качестве нуждающихся.

Также свою свою долю в развитии получил туризм и культурная сфера. За прошедший год было проведено более 200 концертов и выступлений, а молодежные волонтеры провели около ста социальных акций. В прошлом году территория поселения приняла областной молодежный форум "Ладога", который посетило множество молодых активистов со всей Ленинградской области.

Фото: группа ВКонтакте "Интересный Выборг"