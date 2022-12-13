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Глава отдела Высшей школы промышленной политики и предпринимательства погиб при пожаре в Москве

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По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

Глава отдела Высшей школы промышленной политики и предпринимательства Дмитрий Павочка погиб при пожаре в своей квартире в Москве. Об этом сообщает ТАСС со сслыкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Инцидент произошел в доме на Ленинском проспекте. На 17-м этаже здания произошел пожар в одной из квартир. После ликвидации пожара в помещении было обнаружено тело мужчины.

По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Проводится проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее мы сообщали, что в Ставрополе загорелся мебельный цех.

Видео: Telegram / 112

Теги: высшая школа промышленной политики, гибель, глава, москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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