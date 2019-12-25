Глава комздрава Ленобласти прокомментировал угон мобильного пункта вакцинации

Ситуацию назвали вопиющим случаем и отметили, что происшествие никак не сказалось на пациентах.

В среду, 17 ноября, глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин прокомментировал ситуацию с угоном автомобиля из Тихвинской больницы, который служил мобильным пунктом вакцинации.

Ситуация с угоном автомобиля из Тихвинской больницы – вопиющий случай. Машина была задействована в вакцинации, кузов автомобиля промаркирован. Кроме того, внутри машины находилось незначительное количество вакцины – в соответствии со всеми условиями хранения. сообщил Вылегжанин

Отмечается, что на пациентах инцидент не отразился.

В администрации Ленобласти просят свидетелей происшествия передать всю имеющуюся информацию в правоохранительные органы. Также чиновник выразил надежду, что автомобиль скоро вернут в автопарк больницы.

Фото: Админка Ленобласти / Телеграм