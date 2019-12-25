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Глава комздрава Ленобласти прокомментировал угон мобильного пункта вакцинации
Сегодня, 15:01
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Глава комздрава Ленобласти прокомментировал угон мобильного пункта вакцинации

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Ситуацию назвали вопиющим случаем и отметили, что происшествие никак не сказалось на пациентах.

В среду, 17 ноября, глава  комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин прокомментировал ситуацию с угоном автомобиля из Тихвинской больницы, который служил мобильным пунктом вакцинации. 

Ситуация с угоном автомобиля из Тихвинской больницы – вопиющий случай. Машина была задействована в вакцинации, кузов автомобиля промаркирован. Кроме того, внутри машины находилось незначительное количество вакцины – в соответствии со всеми условиями хранения.

сообщил Вылегжанин

Отмечается, что на пациентах инцидент не отразился.

В администрации Ленобласти просят свидетелей происшествия передать всю имеющуюся информацию в правоохранительные органы. Также чиновник выразил надежду, что автомобиль скоро вернут в автопарк больницы.

Фото: Админка Ленобласти / Телеграм

Теги: коронавирус, угнали газель, угнали пункт вакцинации
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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