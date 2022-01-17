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Руководить Экосоветом при губернаторе Ленобласти будет Рашид Исмаилов
Сегодня, 12:09
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Руководить Экосоветом при губернаторе Ленобласти будет Рашид Исмаилов

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Также чиновник возглавляет Российское экологическое общество.

Новым руководителем Экологического совета при губернаторе Ленинградской области стал Рашид Исмаилов. Соответствующий приказ подписал глава региона Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба областной администрации.

Рашид Исмаилов возглавляет Российское экологическое общество. На новом посту он будет развивать профильное направление в политике 47-ого региона.

Дрозденко подчеркнул, что главным фактором назначения стали опыт и авторитет чиновника. 

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: кадровые перестановки, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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