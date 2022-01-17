Руководить Экосоветом при губернаторе Ленобласти будет Рашид Исмаилов

Новым руководителем Экологического совета при губернаторе Ленинградской области стал Рашид Исмаилов. Соответствующий приказ подписал глава региона Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба областной администрации.
Рашид Исмаилов возглавляет Российское экологическое общество. На новом посту он будет развивать профильное направление в политике 47-ого региона.
Дрозденко подчеркнул, что главным фактором назначения стали опыт и авторитет чиновника.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Правительство Ленобласти
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