Руководить Экосоветом при губернаторе Ленобласти будет Рашид Исмаилов

Также чиновник возглавляет Российское экологическое общество.

Новым руководителем Экологического совета при губернаторе Ленинградской области стал Рашид Исмаилов. Соответствующий приказ подписал глава региона Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба областной администрации.

Рашид Исмаилов возглавляет Российское экологическое общество. На новом посту он будет развивать профильное направление в политике 47-ого региона.

Дрозденко подчеркнул, что главным фактором назначения стали опыт и авторитет чиновника.

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Фото: Правительство Ленобласти