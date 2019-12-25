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Глава цифрового комитета Ленобласти оставил свой пост
Сегодня, 10:03
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Глава цифрового комитета Ленобласти оставил свой пост

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В правительстве Ленинградской области произошли кадровые перестановки.

Председатель комитета цифрового развития Ленобласти Денис Золков уходит с должности, на которой он проработал с января 2021 года, по собственному желанию. Соответствующий приказ о расторжении контракта и увольнении работника со 2 августа подписан губернатором региона Александром Дрозденко. 

Временно исполняющим обязанности председателя станет первый заместитель Золкова, глава департамента информационной безопасности и инфраструктуры Александр Попов. Денис Золков работал в органах исполнительной власти Ленобласти с октября 2018 года: сначала на позиции зампредседателя комитета по связи и информатизации, затем - начальником департамента развития информационного обеспечения и государственных программ, зампредседателя комитета цифрового развития, начальником департамента развития цифровых технологий.

Ранее пост оставил главный жилищный инспектор Ленобласти. 

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Теги: александр попов, денис золков, кадровые перестановки, комитет цифрового развития, оставил свой пост, правительство ленобласти, ушел с должности
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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