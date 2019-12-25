Глава цифрового комитета Ленобласти оставил свой пост

В правительстве Ленинградской области произошли кадровые перестановки.

Председатель комитета цифрового развития Ленобласти Денис Золков уходит с должности, на которой он проработал с января 2021 года, по собственному желанию. Соответствующий приказ о расторжении контракта и увольнении работника со 2 августа подписан губернатором региона Александром Дрозденко.

Временно исполняющим обязанности председателя станет первый заместитель Золкова, глава департамента информационной безопасности и инфраструктуры Александр Попов. Денис Золков работал в органах исполнительной власти Ленобласти с октября 2018 года: сначала на позиции зампредседателя комитета по связи и информатизации, затем - начальником департамента развития информационного обеспечения и государственных программ, зампредседателя комитета цифрового развития, начальником департамента развития цифровых технологий.

Ранее пост оставил главный жилищный инспектор Ленобласти.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области