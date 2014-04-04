Глава администрации Выборгского района прокомментировал завершение дорожных работ

Валерий Савинов, глава администрации муниципального образования "Выборгский район":
В этом году беспрецедентно нужно отметить, решение вопросов по ремонту дорог. Потому что в этот реестр попали дороги, которые еще с 60-70-гг были построены и не проходили никаких комплексных ремонтов: где-то с тротуарами, с основаниями, и естественно, самое главное, мы обращаем внимание, что гарантийный ремонт на эти работы составляет 5 лет.
К концу сентября в Выборге планируют завершить ремонт 16 дорог, общей протяженностью более 8 км, в их числе:
- ул. Сухова (включая тротуар);
- ул. Рубежная (участок от ул. Приморской до ул. Круговой);
- ул. Майорова (включая тротуар);
- ул. Александровская;
- ул. Петрозаводская;
- ул. Песочная;
- ул. Лесопильная;
- ул. Большая Каменная;
- ул. Промышленная (участок от ул. Весенний Поток до ул. Промышленной, д.2),
- ул. Таммисуо (участок от Смирновского шоссе до разворотного кольца);
- ул. Южный Вал (включая тротуар);
- ул. 2-я Бригадная (включая тротуар);
- Одесский переулок (включая тротуар);
- ул. Продольная (включая тротуар);
- ул. Тенистая;
- ул. Советская (участок от ул. Выборгской до ул. Крепостной).
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