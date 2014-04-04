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Глава администрации Выборгского района прокомментировал завершение дорожных работ

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По словам Валерия Савинова, текущий ремонт дорожного полотна явился самым масштабным за последние годы. В список попали объекты, которые не ремонтировали почти полвека - с самого момента постройки. В порядок привели не только проезжую часть, но и тротуары.

Валерий Савинов, глава администрации муниципального образования "Выборгский район":

В этом году беспрецедентно нужно отметить, решение вопросов по ремонту дорог. Потому что в этот реестр попали дороги, которые еще с 60-70-гг были построены и не проходили никаких комплексных ремонтов: где-то с тротуарами, с основаниями, и естественно, самое главное, мы обращаем внимание, что гарантийный ремонт на эти работы составляет 5 лет.

К концу сентября в Выборге планируют завершить ремонт 16 дорог, общей протяженностью более 8 км, в их числе:

  • ул. Сухова (включая тротуар);
  • ул. Рубежная (участок от ул. Приморской до ул. Круговой);
  • ул.  Майорова (включая тротуар);
  • ул. Александровская;
  • ул. Петрозаводская;
  • ул. Песочная;
  • ул. Лесопильная;
  • ул. Большая Каменная;
  • ул. Промышленная (участок от ул. Весенний Поток до ул. Промышленной, д.2), 
  • ул. Таммисуо (участок от Смирновского шоссе до разворотного кольца);
  • ул. Южный Вал (включая тротуар);
  • ул. 2-я Бригадная (включая тротуар);
  • Одесский переулок (включая тротуар);
  • ул. Продольная (включая тротуар); 
  • ул. Тенистая;
  • ул. Советская (участок от ул. Выборгской до ул. Крепостной).
Теги: валерий савинов, выборг, ремонт дорог
Категории: Выборг, Репортажи,

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