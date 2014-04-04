Глава администрации Выборгского района прокомментировал завершение дорожных работ

Валерий Савинов, глава администрации муниципального образования "Выборгский район":

В этом году беспрецедентно нужно отметить, решение вопросов по ремонту дорог. Потому что в этот реестр попали дороги, которые еще с 60-70-гг были построены и не проходили никаких комплексных ремонтов: где-то с тротуарами, с основаниями, и естественно, самое главное, мы обращаем внимание, что гарантийный ремонт на эти работы составляет 5 лет.