Глава Выборгского района рассказал о мерах по предотвращению распространения коронавируса

По словам Дмитрия Никулина, в Выборге и районе принимается обширный комплекс мер для противодействия COVID-19.

На протяжении нескольких недель в администрации МО "Выборгский район" работает оперативный штаб, в состав которого входят представители исполнительной и законодательной власти, профильные специалисты районной администрации и оперативных служб района. Главной задачей работы штаба является недопущение распространения коронавирусной инфекции и максимально возможная минимизация рисков.

В усиленном режиме работают отделы благоустройства и дорожного хозяйства. Не реже двух раз в неделю специальными сертифицированными дезинфицирующими средствами проводится обработка дорог и междворовых проездов в Выборге и районе. Управляющим организациям, обслуживающим жилфонд, предписано проводить санитарную обработку подъездов. В связи с самоизоляцией существенно сократился пассажиропоток в общественном транспорте. Несмотря на это, в ежедневном режиме проводится обработка автобусов дезинфицирующими растворами.

Также Дмитрий Никулин рассказал о работе предприятий, которые возобновили работу в соответствии с постановлением областного правительства. На таких предприятиях введены обязательные меры: сотрудники работают в защитных масках, на предприятиях проводятся обработки и усиленные уборки производственных помещений, проводится замер температуры сотрудников и многое другое. Разрешена деятельность объектов питания, работающих с клиентами в бесконтактно или в режиме доставки. Также штабом методично проводятся проверки на соблюдение вышеуказанных мер и мониторинг цен с целью недопущения спекуляции.

Глава Выборгского района поблагодарил общественные объединения, волонтеров, предпринимателей, депутатов и общественные приемные, которые закупают и распространяют продукты первой необходимости тем ветеранам и одиноким пенсионерам, которые сегодня находятся на самоизоляции.

Городские депутаты и их помощники активно работают со своими активами на округах, что помогает адресно помогать пожилым людям. Кроме доставки продуктов, по городу распространяются информационные материалы с основными правилами нахождения на самоизоляции, советами по профилактике коронавируса и номерами экстренных медицинских служб города и района.

Кроме того, Дмитрий Никулин обратил внимание на то, что депутатским корпусом подготовлено обращение к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой обратиться в Министерство обороны Российской Федерации о целесообразности более эффективного использования Выборгского военного госпиталя. В сегодняшней ситуации с коронавирусной инфекцией более эффективное использование госпиталя позволило бы расширить возможности профилактики и лечения COVID-19 не только среди военнослужащих, но и местного населения.