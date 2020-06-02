Глава Выборгского района поддержал акцию «Фаворит за чистый город»

Дмитрий Никулин позитивно оценил работу десятков волонтеров, лично принял участие в субботнике и призвал жителей Выборга соблюдать чистоту и порядок в общественных местах.

Традиции, заложенной общественным объединением "Фаворит Выборг", уже много лет. Уборка проводится как в самом городе, так и на островах Выборгского залива. С каждым годом эта акция прирастает сторонниками, что позволяет за несколько часов расчищать большие территории.

Буквально за несколько часов общественниками было собрано 108 кубических метров мусора. Дмитрий Никулин отметил, что мусор не появляется сам по себе, и усилия волонтеров нивелируются людьми, которые оставляют после себя мусор.

Одновременно с инициативой объединения, в общественную приемную 16 округа поступило много обращений. Мы видим, что количество мусора не уменьшается, а в некоторых местах настоящие несанкционированные свалки. Надеемся, что после проведения работ тем, кто оставляет мусор где ни попадя, станет стыдно мусорить в неустановленных местах.

Напомним, председатель общественного объединения "Фаворит Выборг", депутат 16 округа Александр Петров выступил с инициативой выйти на председателей гаражных кооперативов с целью обеспечения усиленного контроля за вывозом мусора и выработки штрафных санкций в отношении недобросовестных жителей.

Акция "Фаворит за чистый город" проводится уже много лет. Общественным объединением ежегодно проводятся массовые акции по благоустройству городских территорий. К числу крупнейших можно отнести уборку северного кладбища Кангас, территории возле храма на Приморской улице, бывшего гарнизонного кладбища в православной части комплеса Сорвали, субботники на островах Новик, малый Высоцкий, Песчаный. Одной из самых масштабных акций за последние годы стала уборка лесопарковой зоны в Южном микрорайоне.