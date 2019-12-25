Глава ВТБ предложил Банку России влить "дешевые деньги" в экономику

О данной инициативе Андрей Костин заявил в интервью РБК.

Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с мнением, что ЦБ РФ мог бы предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам. Это можно сделать для оказания поддержки гражданам и бизнесу, заявил 19 апреля банкир РБК. Костин отметил, что с такой идеей "опасается навлечь гнев Центрального банка".

При этом глава ВТБ выступил против использования экономических мер поддержки, которые применяются в странах Запада, поскольку в России и этих странах "разные экономики".

Ранее мы сообщали о мнении эксперта, которая рассказала, что делать во время карантина петербуржцам с ипотекой и кредитами.

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