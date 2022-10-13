Глава ВОЗ заявил, что в борьбе с пандемией COVID-19 предстоит еще много работы

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что все инструменты для этого у мира имеются.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что в борьбе с пандемией COVID-19 специалистам предстоит еще много работы. При этом он добавил, что на текущий момент человечество обладает всеми необходимыми для этого инструментами. В ходе пресс-конференции с журналистами спикер призывал сделать пандемию ковида больше не чрезвычайной ситуацией в медицинской отрасли и защиты здоровья и жизни граждан.

У нас есть все необходимые инструменты для завершения чрезвычайной ситуации в каждой стране. Однако пандемия COVID-19 не закончилась, и предстоит проделать гораздо больше работы. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт подчеркнул, что 13 октября в Женеве состоится очередное ежеквартальное заседание комитета ВОЗ по ЧС, на котором коллеги будут поднимать вопросы эпидемиологической мировой ситуации, а также изучат, можно ли отменить введенный ранее режим PHEIC по ковиду. Он действует в сфере здравоохранения с 2020 года.

ВОЗ ожидает роста числа заражений коронавирусом.

Фото и видео: YouTube / WHO