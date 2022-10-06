ВОЗ ожидает роста числа заражений коронавирусом

Тедрос Аданом Гебрейесус оценил эпидобстановку за прошедшую неделю.

Всемирная организация здравоохранения ожидает роста количества новых заражений коронавирусной инфекции в мире. Соответствующее заявление в ходе очередной пресс-конференции в Женеве сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Эксперт прокомментировал журналистам опасность сезонной вспышки. При этом он не ожидает очередного резкого увеличения числа погибших пациентов от ковида.

Мы ожидаем, что число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличится. Но смерти не должны, учитывая, что у нас есть вакцины и терапевтические средства, которые могут спасти жизни. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт напомнил о том, что штамм "омикрон" остается доминирующим вариантом COVID-19 во всем мире, а на текущий момент профильная международная организация отслеживает более 300 подштаммов этой мутации. В ВОЗ просят национальные правительства обратить внимание на эпидемиологический надзор, проводить тестирование и секвенирование, а также обеспечить массовую вакцинацию населения.

Глава ВОЗ: в борьбе с коронавирусом миру предстоит еще пройти длинный путь.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)

