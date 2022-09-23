Глава ВОЗ: в борьбе с коронавирусом миру предстоит еще пройти длинный путь

Тедрос Аданом Гебрейесус оценил снижение числа летальных случаев.

Глава ВОЗ считает, что в борьбе с коронавирусом миру предстоит еще пройти длинный путь. Об этом Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил журналистам во время пресс-конференции в Женеве. Эксперт из Всемирной организации здравоохранения подчеркнул, что количество летальных исходов в мире от коронавирусной инфекции по-прежнему падает. За неделю скончалось от ковида 10% от пиковых показателей, фиксировавшихся в январе 2021 года.

Сейчас мы находимся в лучшей позиции, чем когда-либо. Число смертей, регистрируемых за неделю, продолжает снижаться, и оно составляет сейчас лишь 10% от пиковых значений января 2021 года. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт добавил, что на планете все еще фиксируются заметные пробелы в вопросе массовой вакцинации населения. Эта проблема затронула страны с низкими и средними доходами на душу населения. Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что штаммы ковида изменяются и распространяются. Не исключается и вариант появления более опасной для человека мутации.

В ВОЗ призвали страны быть готовыми к реагированию на новый штамм коронавируса.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)