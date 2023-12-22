Глава Удмуртии прокомментировал взрывы под Ижевском

Александр Бречалов ответил на слухи в соцсетях.

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал "взрывы под Ижевском", о которых пользователи упоминали в социальных сетях. Российский чиновник отметил, что на территории Завьяловского района власти не регистрировали никак чрезвычайных происшествий. Глава региона пояснил, что если бы что-то случилось, то он бы проинформировал местное население через свой ТГ-канал.

Итого, за прошедшие сутки в Удмуртской республике никаких чрезвычайных ситуаций и происшествий не было. Поэтому продолжаем спокойно и неспокойно бороться со снегопадом. Александр Бречалов, глава Удмуртии

Напомним, что вечером среду в местных социальных сетях появилось видео большого огненного взрыва за городом Ижевском. Некоторые пользователи предположились, что проблема связана с испытанием двигателей или сжиганием на полигоне ракетного двигателя. В региональном управлении экстренного ведомства отметили журналистам, что на самом деле никаких чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, а социально значимых происшествий не произошло.

На Таллинском шоссе горел склад, пострадал один человек.

Фото и видео: Telegram / бречалов