Глава УАЗа допустил производство иномарок вместо "Русского Прадо"

На решения повлияла пандемия коронавируса и кризис в макроэкономике.

Глава УАЗа Адиль Ширинов допустил производство иномарок вместо "Русского Прадо". Об этом он рассказал в интервью ульяновскому изданию 73online.

Он попросил не называть "Патриот" "Русским Прадо" и заметил, что пусть все остануться при своих названиях.

Что касается проекта, то мы его не закрыли полностью, а сместили приоритеты в стратегии нашего развития. Адиль Ширинов, глава УАЗа

По его словам, на это решение повлияла пандемия коронавируса и кризис в макроэкономике.

Он рассказал, что УАЗ откажется от идеи собственного шасси из-за затратности.

Ранее "УАЗ Патриот" сбил человека на перекрестке Просвещения и Энгельса.

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