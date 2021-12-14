Глава Тывы прокомментировал отравление детей в школе-интернате

Глава Республики Тыва прокомментировал отравление детей в школе-интернате. На собственной странице в социальной сети "Вконтакте" чиновник пояснил, что свыше 20 несовершеннолетних из 74 пострадавших в кадетском корпусе сейчас требуют повышенного внимания со стороны медицинского персонала. Состояние пациентов считается удовлетворительным. При этом на территории самого интерната введен карантин.
Снова несчастное событие произошло с нашими детьми. Теперь уже в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус". 74 ребенка оттуда поступили в больницу с признаками отравления. Сейчас за их состоянием следят врачи.
Владислав Ховалыг, глава Туы
Чиновник напомнил, что власти региона находятся в начале эпидемиологического расследования для установления причин отравления детей. Ховалыг подчеркнул, что ответственные лица, которые допустили грубейшие нарушения и не контролировали деятельность школы-интерната, понесут наказание в соответствии с российским законодательством.
В Петербурге школьницу забрали в неадекватном состоянии со дня рождения подруги.
Фото и видео: ВКонтакте / Владислав Ховалыг
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