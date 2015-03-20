В Петербурге школьницу забрали в неадекватном состоянии со дня рождения подруги

Полиция Петербурга проводит проверку после информации о госпитализации девочки 2008 года рождения с острым отравлением неизвестным веществом. Об этом стало известно Piter.TV.
Вечером 12 декабря школьницу в неадекватном состоянии забрали со дня рождения подруги. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Девочка проживает в неполной семье, на учете в ОДН не состоит. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы писали, что в Пушкине школьница попала в больницу после ссоры с бабушкой.
Фото: Piter.TV
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