В Петербурге школьницу забрали в неадекватном состоянии со дня рождения подруги

У девочки диагностировали острое отравление неизвестным веществом.

Полиция Петербурга проводит проверку после информации о госпитализации девочки 2008 года рождения с острым отравлением неизвестным веществом. Об этом стало известно Piter.TV.

Вечером 12 декабря школьницу в неадекватном состоянии забрали со дня рождения подруги. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Девочка проживает в неполной семье, на учете в ОДН не состоит. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что в Пушкине школьница попала в больницу после ссоры с бабушкой.

Фото: Piter.TV